Straks 180 camera's in Knokke-Heist

Handig voor de politie die met behulp van de beelden heel wat kleine en grote criminaliteit kan oplossen. Philippe Vandierendonck, Politiezone Knokke-Heist: "We hebben een zaak opgelost vorige maand van een graafmachine die gestolen werd op een werf. Dankzij een analyse van de camerabeelden die in de omgeving stonden, konden we een voertuig koppelen, en later een identiteit aan de bestuurder koppelen en dus later aan de dader van de feiten."

Het cameranetwerk is het stokpaardje van Knokke-Heist. En daar komen dit jaar nog eens camera's op twintig locaties bij. Goed voor een investering van een half miljoen euro. Piet De Groote, burgemeester Knokke-Heist: "We gaan er in totaal dan rond de 180 hebben camera's. We hebben ook 22 ANPR-camera's maar het is vooral belangrijk dat een camera een zeer belangrijk hulpmiddel is. Dat willen we ook zo behouden en in de toekomst willen we daar nog extra in investeren."

Je bent dus gezien in Knokke-Heist, niets ontsnapt aan het oog van de politie.