Straks 88 grote windturbines langs E40 tussen Jabbeke en De Panne?

Het project van de turbinebedrijven Aspiravi, Engie en Elicio is al jaren in voorbereiding. Middelkerke en Gistel staan lijnrecht tegenover elkaar. Middelkerke verzet zich hevig. Gistel is als stad voor en heeft het milieu-effectenrapoort gunstig geadviseerd.

"Wij hebben al zes windturbines staan sinds 2007. Die liggen op 500 meter van de stadskern van Gistel. Wij hebben van niemand en nog nooit, op geen enkel moment een klacht ontvangen over de werking van die turbines, noch over geluid, noch over slagschaduw", weet Wim Aernoudt, schepen van omgeving in Gistel.

Momenteel loopt de vergunningsaanvraag voor 18 van de 88 turbines langs de snelweg. Voorlopig 5 op het grondgebied van Gistel en 13 in Middelkerke. Maar in het gemeentehuis van Middelkerke adviseren ze tegen te vergunning.

"Op zich heb ik niets tegen windturbines. Wij leveren al een heel grote bijdrage. In zee staan er momenteel al 400 te draaien. Dus onze bijdrage is al redelijk groot. Nu wil men nog eens in ons hinterland, een toeristisch gebied met natuurwaarde ook nog eens 13 windmolens platen. Het zijn geen windmolens. Ik noem het klimaatminaretten. Ze worden 252 meter hoog", klinkt het bij Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke.