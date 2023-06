Straks een digitale kiesbrief in negen West-Vlaamse gemeenten

Een betere en inclusieve e-dienstverlening voor alle Vlamingen door een betere digitale dienstverlening bij de lokale besturen, dat is het doel van ‘Gemeente zonder Gemeentehuis’. Uit een samenwerking van 38 gemeenten komt nu dus de digitale kiesbrief. In West-Vlaanderen gaat het om negen gemeenten. Alle andere Vlaamse steden en gemeenten zullen eveneens de kans krijgen om mee in te stappen.

Minister Somers: “Naast de traditionele papieren kiesbrief zullen er in deze gemeenten ook digitale kiesbrieven worden uitgezonden. Hierbij staan efficiëntie, privacy en gebruiksgemak centraal.”

Wat met papieren kiesbrief?

De traditionele papieren kiesbrief zal nog steeds in de brievenbus vallen. "Want het is belangrijk dat iedereen mee kan, ook wie minder mee is met de digitalisering", klinkt het.

De digitale kiesbrief zorgt ervoor dat kiezers een extra herinnering ontvangen en biedt een geruststellende oplossing voor degenen die bijvoorbeeld hun papieren kiesbrief verliezen of het gewoonweg eenvoudiger vinden digitaal.

Waar in West-Vlaanderen?

In onze provincie zal je al zeker in Brugge, Deerlijk, Harelbeke, Knokke-Heist, Kortrijk, Oostende, Waregem, Wevelgem en Zwevegem een digitale kiesbrief ontvangen.

Jasper Pillen, schepen van Burgerzaken in Brugge: “Brugge zet sterk in op administratieve vereenvoudiging en op een klantgerichte, vlot toegankelijke dienstverlening. Ook voor de verkiezingen zal dat niet anders zijn.”

Tegen de zomer van 2024 is het de bedoeling dat je niet meer fysiek naar het gemeentehuis moet voor de aangifte van de geboorte van je kind en ook de aanvraag voor een huwelijk zal digitaal kunnen.