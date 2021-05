Straks gaan leerlingen turnen in kerk van Dranouter

In de kerk van Dranouter was er al plaats voor optredens, onder meer tijdens het muziekfestival Dranouter, maar straks komt er ook een turnzaal voor de leerlingen van de gemeentelijke basisschool.

De school was al een tijdje op zoek naar een echte turnzaal en vanaf september kunnen de leerlingen in een zijbeuk van de Sint-Jan-de-Doperkerk terecht. Er zijn geen wekelijkse misvieringen meer, maar erediensten blijven wel mogelijk. De werken zijn gepland voor deze zomer, zodat de leerlingen in september bij de start van het nieuwe schooljaar kunnen turnen in de kerk van Dranouter. De kostprijs bedraagt zowat 50.000 euro. (Lees verder onder de foto)

Gordijn en sportvloer

Burgemeester Wieland De Meyer: “We gaan een gordijn hangen tussen de zijbeuk en de rest van de kerk, waardoor die zijbeuk apart kan gebruikt worden als turnruimte voor de school. Die kan ook apart verwarmd worden. We gaan een sportvloer aanbrengen op de grond en de ramen beschermen zodanig dat daar niets mee kan gebeuren.”