Danick Minne, ondervoorzitter van het AZ Sint Jan, vraagt om de mogelijkheid te onderzoeken om in campus H. Serruys een ruimte in te richten waar patiënten hun huisdier kunnen ontmoeten.

Uiteraard moet dit in een afzonderlijke ruimte en moeten voorzorgen genomen worden wat hygiëne betreft.

Onderzoeken tonen aan dat een huisdier een belangrijke rol kan spelen in het genezingsproces. Het is bewezen dat wanneer iemand met zijn lievelingsdier in contact komt, de bloeddruk daalt en het cholesterolgehalte verlaagt.