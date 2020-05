Straks meer kinderen naar school?

Worden de maatregelen in de onderwijs versoepeld om zo meer kinderen naar school te laten gaan? Vandaag bespreekt de Nationale Veiligheidsraad het advies van de expertengroep Gees. En dat zou wel eens negatief kunnen zijn.

Veel scholen kunnen dan ook onmogelijk alle leerlingen weer verwelkomen. Geen plaats genoeg, en geen leerkrachten genoeg ook. Zoals in de vrije basisschool Sint-Andreas in de Schapenstraat in Oostende.

Vandaag mogen alle leerlingen van het eerste jaar naar school komen. In vier klaslokalen, en begeleid door vier leerkrachten, om de nodige ruimte, vier vierkante meter per kind, te kunnen garanderen. Ben Weyts wil die ruimte verkleinen om meer kinderen naar school te krijgen, maar dat stuit op heel wat praktische bezwaren. Scholengemeenschap Zeebries omvat zes basisscholen met 1700 leerlingen. Als de maatregelen toch worden versoepeld, zullen ze dat school per school bekijken.

Ondertussen blijft het, nog maar eens, wachten op de communicatie van de overheid.