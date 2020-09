Dat schrijven diverse kranten. Het gaat om de strook strand in Lombardsijde die aan Nieuwpoort grenst en afgeschermd wordt door het militair domein. Daar is geen inkijk vanuit appartementen en er zijn ook geen 'doorwandelaars', omdat de weg naar Nieuwpoort onderbroken wordt door de IJzermonding. Aan onze kust is er nu maar één stuk naakstrand in Bredene.