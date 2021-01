Straks weer kusttram door Oostduinkerke-Bad

In de krokusvakantie zouden er ook stewards komen, zodat mensen veilig de sporen kunnen oversteken. In Oostduinkerke-Bad zijn grote werken gestart, de bedding van de kusttram wordt er volledig vernieuwd.

Constructief overleg

Donderdag liet de burgemeester van Koksijde, Marc Vanden Bussche, alle tramverkeer stilleggen, omdat het volgens hem niet veilig is voor de werklui en voor voetgangers die de sporen willen oversteken. De kustgemeente legt sindsdien een minibusje in om vijf haltes te bedienen. Vanmiddag was er constructief overleg met De Lijn. Er komt nu toch signalisatie, nadarhekken en verharding aan de oversteekplaatsen. Donderdag zou de kusttram weer traag doorrijden, in de vakantie zullen stewards helpen om veilig over te steken.

