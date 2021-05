Straks weer naar casino en subtropisch zwembad

Terwijl er in het sportbad van Lago Olympia Brugge al een tijd weer baantjes worden getrokken, staat het subtropisch zwemparadijs ernaast al leeg sinds oktober.Bart Dupon, Centrummanager Lago Brugge Olympia: “Het geeft een verschrikkelijk troosteloze aanblik en dat doet altijd pijn in het hart. Maar we zijn blij dat we weer open mogen vanaf 9 juni.” Onder welke voorwaarden dat zal zijn, is nog niet duidelijk. Maar ze denken dat het vergelijkbaar zal zijn met de vorige heropening. “Na de heropening na de eerste lockdown moest je reserveren. Je had een tijdslot van een 3-tal uur waarin je kon komen zwemmen. En we hadden een maximale capaciteit van 400 personen op hetzelfde moment in het subtropisch gedeelte.”

Ook weer bingo voor casino’s

En ook voor de casino’s is het vanaf 9 juni weer bingo. In Knokke-Heist hebben ze de dagen letterlijk geteld dat er geen volk over de vloer kwam. Véronique Seels, Operations Manager Grand Casino Knokke: “253 dagen, dat is heel lang, maar je mag ook niet vergeten dat we daarvoor ook nog een lockdown hadden die lang heeft geduurd. Maar nu zijn we heel tevreden dat we weer open mogen om onze klanten te ontvangen.” Maar ook hier is het nog wachten op wat kan en wat niet. Hoe dan ook, de afgelopen maanden hebben ze gebruikt voor een grondige vernieuwing. “We hebben alles mooi opgesmukt, we hebben nieuwe slots aangekocht, nieuwe live-tables. We hebben alles gedaan zodat de klant voelt dat we niet hebben stilgezeten. We hebben gedacht aan hun comfort.”