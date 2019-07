Strand aan de IJzermonding wordt strandreservaat

Concreet betekent het dat je in het gebeid niet meer vrij kan wandelen. Maar vanop een prachtige houten doorsteek over de duinen kan je het natuurreservaat en de zee ten volle bewonderen.

Beheerplan IJzermonding Het afsluiten van dit deel strand en duinen als strandreservaat is het sluitstuk van werken die voorzien zijn in het goedgekeurde beheerplan voor het natuurgebied de IJzermonding. Door dit gedeelte van het strand af te sluiten, wordt een voldoende grote strandzone gecreëerd die zowel tijdens eb als vloed optimaal gebruikt kan worden. De vele kustvogels kunnen hier zowel eten zoeken als rusten en krijgen op die manier meer kansen om hier te broeden.