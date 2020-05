Strand- en dijkwinkels smeken om duidelijkheid

Het is alweer voor heel wat mensen uitkijken naar de Nationale Veiligheidsraad morgen. Dan wordt of musea en dierenparken maandag weer open mogen, of u weer naar de kapper mag, maar ook hoe en met welke timing het toerisme weer kan opstarten.

Het uitblijven van een datum, ook gisteren na het kustburgemeestersoverleg, maakt de typische kusteconomie wanhopig. Strand- en dijkwinkels en uitbaters van strandbars smeken om duidelijkheid. Hopelijk krijgen ze morgen perspectief.

Steffie Vandenabeele baat al zes jaar strandbar Muchacha uit, op het strand van Middelkerke. Zand overal, door de felle wind gisteren. Het is al voor de derde keer dit voorjaar alles opruimen. Vooral zonder perspectief wanneer er mondjesmaat klanten kunnen komen. Vooral dat weegt ook door. "Nee, we weten inderdaad van niets. Het zal wellicht afhangen van de curves, of die dalen. Dat is extreme onzekerheid hé. Voor alle horeca-uitbaters maar specifiek dan nog voor ons. We leven van de zomer en van dit moment. We kunnen op geen ander moment geld verdienen. Maar de kosten moeten wel allemaal betaald worden."

Ook naar haar personeel kan Steffie nog altijd geen klare wijn schenken. "Ik heb bijvoorbeeld iemand die loopbaanonderbreking neemt om hier in de zomer te komen werken. Maar ik kan ook niets zeggen. Ik vertel hem dat hij welkom is van zodra we open kunnen. Maar dan weet ik nog niet hoeveel, of gaan we volledig mogen openen of maar voor een derde…"

Kirsten Vancoppernolle verhuurt dan weer go-carts. 500 staan er in haar winkel. Al twee maanden onaangeroerd. In de paasvakantie zijn ze normaal allemaal de dijk op, nu is die uitgestorven. Sinds gisteren mag de winkel weer open. Maar er is niemand. Ook zij hoopt op een duidelijkheid morgen. "Zo kan het echt niet langer. We hopen dat de tweedeverblijvers snel mogen komen en daarna de dagjestoeristen waar we heel afhankelijk van zijn. Wij hebben geen duidelijkheid. We wachten af in spanning en we hopen toch zo snel mogelijk een datum te horen te krijgen."