Strand Middelkerke ontvangt EK zandsculpturen

De competitie hoort bij het Zandsculpturenfestival dat de hele zomer lang aan de Belgische Middenkust gewone zandkastelen doet verbleken. Die verzameling draait om dinosaurussen en ook het EK gaat terug in de tijd. Het thema “De Oorsprong van Alles” is het uitgangspunt voor de artiesten en dat hebben ze breed geïnterpreteerd.

Chaos

Kuba Zimacek uit Tsjechië kruipt voor zijn sculptuur in een tijdmachine en reist dertien miljard jaar in het verleden. “Het is een chaos. Het is het begin van alles vanaf de Griekse mythologie. Alles kreeg vorm en er was wanorde en leegte”, legt de kunstenaar uit.

Roman Shurubkin komt uit Oekraïne en onderhoudt met zijn werk zijn moeder en broer die in Charkov nog in oorlog leven. “Ik wilde eerst iets maken over Vladimir Poetin met een verhaal over de duivel maar hier niet”, aldus Shurubkin. “Ik praat op andere plaatsen over politiek. Hier komen er kinderen.”

Dinsdag moeten de creaties van de zandkunstenaars klaar zijn, maar ze blijven normaal staan tot het festival in september opkraamt.