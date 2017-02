De Pulobar komt deze zomer naar Izegem, de zomerbar was vorig jaar een schot in de roos in Ardooie maar verhuist nu dus naar de Ambachtenstraat in Izegem.

Volgens de bezielers kon het concept, een hippe zomerbar in openlucht, niet langer in Ardooie blijven. Deze winter was er ook een wintereditie in Kuurne zonder strand of andere exotische taferelen maar met een heuse ijsbar.

Pulobar in Ardooie:

Huskybar in Kuurne: