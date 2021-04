Strandbars vragen snelle heropening van terrassen

De strandbaruitbaters aan de kust pleiten in een open brief die gericht is aan Horeca Vlaanderen en premier De Croo om een snelle versoepeling van de coronamaatregelen.

Ze mogen hun zaak openen, maar enkel ligbedjes verhuren en niet-alcoholische dranken aan het raam verkopen en moeten hun toiletten toegankelijk houden. "Na een week paasvakantie durven we stellen dat dit op deze manier niet rendabel is en we eigenlijk alleen maar open zijn om sanitaire ruimte te voorzien. Het is frustrerend te zien dat klanten hun eigen wijn, sterke drank en hapjes meenemen die ze in de supermarkt of traiteurzaak moeiteloos kunnen verkrijgen", luidt het. "Op het vrije strand wordt er gretig gebruik van gemaakt van eigen dranken, waarbij de groepen al snel aanzwellen tot 8 à 10 personen, terwijl wij kunnen zorgen voor een afgelijnde, gestructureerde bezetting per groepjes van maximaal 4 personen. Straks komt Hemelvaartweekend eraan. Bij mooi weer een topper, om niet te zeggen dé topper van het voorjaar voor de hele kusthoreca. Als er geen terrassen of volledige horecazaken open mogen, kunnen wij dit op deze manier niet aan".

Terrassen open

Ze vragen Matthias de Caluwé van Horeca Vlaanderen het de mensen te gunnen die het aandurven om hun terras open te doen. "Wij durven dit aan, wij kunnen helpen zorgen voor meer risicospreiding. We zijn ervan overtuigd dat er talrijke horecazaken zijn bij ons op de zeedijk die dit ook willen, of horecazaken met speeltuinen, grote terrassen enz. Dezelfde vraag stellen we aan onze premier: Schep aub orde in de wanorde, want nu hebben we regels die niet meer te vereenzelvigen zijn met bepaalde verboden.