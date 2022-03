Strandbars vroeger open dan andere jaren

Vandaag was het, met een zachte 19 graden en volle zon, meteen het moment om de eerste strandterrassen open te gooien en met de tenen in het zand te genieten van een lente-aperitief.

Strandbar Famouz Knokke-Zoute was vandaag al open. Christoph Trio:”Nu is het opeens hoog zomer. Dus het was haasten. De mensen staan te popelen om naar het strand te komen. We zijn nog verder aan het opbouwen, maar de mensen komen toe. Het is redelijk stressvol.”

Zelfs pootjebaden

Hier en daar zie je zelfs al een schoorvoetende pootjebader, maar mensen verlangen vooral naar buiten zitten in de zon en liefst op het strand. Linda van Maele en Pascal Scherpereel: ”Zeker weten, het was een veel te lange winter. De zomerzon en het strand in Knokke is super. En dit jaar is dat supervroeg. Dus dubbeldik genieten van dit moment.”

Voor de horeca is opgelucht ademhalen. Na twee coronajaren wordt het schade inhalen. “Het is zeker niet gemakkelijk geweest de laatste twee jaar. Zeker niet. We kunnen al maar 6 maanden opendoen, en als dat dan gereduceerd wordt naar 4 maanden, dan is dat heel hard en heel zwaar.”