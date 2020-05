Strandcabines in Oostende opnieuw toegankelijk

In de nieuwste instructies van de federale overheid, staan twee belangrijke aanpassingen. Eigenaars en huurders met een huurcontract van minimum één jaar mogen naar hun tweede verblijf reizen. En het gebruik van strandcabines is opnieuw toegelaten.



Aangezien de burgemeesters de modaliteiten voor het gebruik van de strandcabines bepalen, werd in Oostende meteen een burgemeestersbesluit genomen met onmiddellijke ingang. Binnen bubbels De toelating geldt enkel voor strandcabines die verhuurd zijn voor het hele seizoen. "Je mag aan de strandcabine zitten, maar enkel samen met mensen die onder één dak wonen of samen een ‘bubbel’ vormen", vertelt burgemeester Bart Tommelein. Spelen tussen de cabines spelen mag niet, net als picknicken voor de cabine. Naast de afstandsregels (1,5 meter) moet ook iedereen zich aan de hygiënische maatregelen kunnen houden. "Je neemt best een handgel mee. Op vandaag zijn er niet voldoende sanitaire installaties aan het strand, de horeca is immers nog niet open en het badseizoen is nog niet gestart. Je moet er dus voor zorgen dat je thuis naar het toilet kan of een mobiel toilet gebruikt in de cabine. Wildplassen wordt streng bestraft." Ook mensen uit de buurt Naast houders van een strandcabine, morgen voortaan ook mensen die in de buurt wonen of een tweede verblijf hebben kort op het strand zitten of hun kinderen laten spelen. Zonnebaden of picknicken blijft niettemin verboden door de Nationale Veiligheidsraad. De politie zal toezien op de naleving van de maatregelen. Samenscholingen op dijk en strand blijven strikt verboden. Voor het hemelvaartsweekend werden alvast extra patrouilles voorzien.