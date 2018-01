Stranden bezaaid met afval door stormweer

Niet enkel de gemeentediensten, ook de zogenaamde "Propere Strandlopers" kloppen overuren. Op sommige plaatsen aan zee ligt het zand bezaaid met plastic. Ook het smeltwater en de hoge waterstanden van vorige maand zorgden voor tonnen extra materiaal langs de vloedlijn.

Visnetten, piepschuim, plastieken buizen en PET-flessen, maar ook veel organisch afval, zoals algen, vogelpluimen en zeewier. Je vindt het allemaal op het strand de jongste dagen. Afhankelijk van plaats tot plaats. Veel extra materiaal is via de overvloedige regen ook in zee gestroomd via kanalen en rivieren. Het komt uit het binnenland, maar uiteindelijk belandt het op het strand.