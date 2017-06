Strandopruimer redt meisjes van de verdrinking

Een 'Proper Strand Loper' heeft vrijdag tijdens zijn ronde op het strand van Oostende twee meisjes gered uit zee. De tieners waren in de problemen geraakt tussen de rotsblokken van de Westelijke strekdam. In een onbewaakte zone, onder het goedkeurend oog van hun leerkracht.

De Proper Strand Lopers zijn een groep milieubewuste enthousiastelingen die tijdens het lopen of wandelen achtergelaten afval op het strand opruimen. Op Facebook telt de groep al 1.920 leden. Kevin Pierloot is één van hen. Maar tijdens zijn ronde gisteren deed hij meer dan vuilnis oprapen. "Ik zag een groep Fransprekende tieners in het water gaan, net naast de strekdam. Op dat moment waren de golven echt wild, net hoogwater", vertelt Pierloot.

De Oostendenaar sprak de begeleidende leerkracht aan dat zwemmen in een onbewaakte zone gevaarlijk is. Niet veel later raakten twee leerlingen in de problemen. "Eén van de meisjes werd tegen de rotsblokken gesmakt", zegt de strandopruimer. "De twee meisjes raakten niet terug, waarop Pierloot besloot het water in te gaan.

"Eén van de meisjes konden we al roepend van de strekdam weg laten zwemmen. Het andere meisje moesten we rechtop houden om eruit te geraken. Ze had op dat moment al water binnen", zegt Pierloot. Opvallend, de meeste mensen op het strand en op de dam hadden niet eens door dat de meisjes in problemen waren geraakt. "Op het moment van omschakeling hoogwater naar eb moet je een erg goede zwemmer zijn om daar weg te geraken. Ze dachten wellicht dat ze in Sunparks zaten", zegt Pierloot.

Een probleem dat hoofdredder Jonathan Devos bekend in de oren klinkt: "De zee is geen zwembad, maar dat wordt door veel toeristen onderschat". De Oostendse reddingsdienst maakte gisteren opnieuw gebruik van het resvervesysteem waarbij bij mooi weer redders kunnen opgeroepen worden tijdens weekdagen in september en juni. Aan de strekdam is het sowieso verboden om te zwemmen. "De kustgemeenten doen grote inspanningen om redders in te zetten in het voorseizoen. We doen een oproep naar scholen en jeugdverenigingen: maak er alsjeblieft gebruik van", besluit Devos.