Strandpolitie Oostende langer op post

In Oostende maakt ook de politie zich op voor de start van het zomerseizoen. Vanaf dit weekend is de strandpolitie weer actief. En dit jaar langer dan vroeger: tot 21u30.

De speciale strandpost van de politie is vanaf dit weekend operationeel. De politie werkt samen met de strandredders, ter hoogte van het Kursaal. Strandgangers herkennen de politie aan hun oranje uitrusting. De agenten verplaatsen zich met een strandbuggy.

Zwerfvuil en verloren kinderen

Burgemeester Bart Tommelein: “We hebben de strandpolitie deze legislatuur opgestart om nog sneller te kunnen reageren als de veiligheid in het gedrang komt én om dichter bij de mensen te staan. Dit jaar doen we er nog een schepje bovenop: de strandpolitie zal langer aanwezig zijn op drukke zomerdagen.

We zullen deze zomer meer dan ooit focussen op de aanpak van zwerfvuil en sluikstorten. De algemene veiligheid, in het bijzonder van verloren gelopen kinderen, blijft uiteraard voorop staan.”

(lees verder onder de foto)

Tot 21u30 op strand

In juli en augustus is de politie op het strand voor het eerst langer actief.

“De voorbije jaren was de strandpost bezet van 10 tot 18.30 uur. Nu breiden we onze uren uit naar 21.30 uur. Zo kunnen we nog sneller tussenbeide komen voor eventuele incidenten of voorvallen later op de dag”, benadrukt korpschef Philip Caestecker.

“De bezetting van de strandpolitie blijft gelijk: alleen hebben we intern onze planning wat aangepast. Verder, het contact met de burgers is belangrijk. Onze mensen zijn aanspreekbaar, de aanwezigheid is zeer duidelijk en treden ook dagelijks in contact met de uitbaters van de beachbars en eigenaarshuurders van strandcabines.”

Zo worden in totaal 1.300 praktische visitekaartjes uitgedeeld met alle info. Let wel: er zijn enkele uitzonderingen op de uren. De post is in juni enkel in het weekend open van 10 tot 19 uur, pas vanaf 24 juni is dat elke dag. In september idem dito. De strandpolitie sluit af op 10 september. Dat het wel eens een drukke zomer kan worden – veel staat of valt met het weer – bewijzen de cijfers.

Tot 8.000 interventies

Vorige zomer liepen er bij Politie Oostende liefst 10.950 meldingen binnen in juli en augustus, die leidden tot 7.958 interventies. Dat waren er zowat duizend meer dan in de zomer van 2021. Een op de tien daarvan loopt binnen bij de strandpolitie.