Strandrace Bredene en Love Bike & Run afgelast door storm

In Bredene gaat de strandrace ‘De Classic’ van zondag niet door. ‘Door het voorspelde stormweer en de kliffen op het strand kan de veiligheid niet worden gegarandeerd’, laat de organisatie via Facebook weten.

De strandrace in Bredene is populair bij mountainbikers. Elk jaar trotseren honderden mountainbikers het zand. Maar dat zal zondag het geval niet zijn. De race is uitgesteld naar 20 december 2020.

Dit schrijft de organisatie op Facebook:

‘Met spijt in het hart zijn wij genoodzaakt om ‘De Classic’ van nu zondag door overmacht af te gelasten.

De bepalende factoren zijn:

- de weersvoorspelling (Kustweerbericht 12/2/2019 - 12u) die tot 9 Bf. geeft op zondag uit WZW - de huidige staat van het strand: kliffen op het parcours tot 1,5m op verschillende plaatsen en opgewaaid los zand

- de werklast voor de overheden om een volledig ondergewaaid parcours vrij te maken net vòòr een volgende storm

- enkele hindernissen die bij storm gevaarlijk zijn (bvb. afgebroken beton thv strandpost 6, diepe zwinnen,..)"

Ook geen Love Bike & Run

Op zondag stond ook de Love Bike & Run geprogrammeerd in Knokke-Heist. Gezien de slechte weersvoorspellingen voor aanstaande zondag, is beslist om de Love Bike & Run niet te laten doorgaan. De verwachtingen zijn dat we andermaal windstoten krijgen tussen 80 à 90 km/u, met pieken naar 100 km/u.