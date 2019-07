Strandredder redt drenkeling uit zee na shift

Redder Quinten Deschacht (17) uit Middelkerke was donderdag de held van de dag. Toen hij 's avonds vanop zijn fiets op de Zeedijk een drenkeling in het vizier kreeg, aarzelde hij geen moment: hij redde een 33-jarige man uit Tienen uit zee.

Heel wat mensen zochten afgelopen donderdag - officieel de warmste dag ooit - verkoeling in de Noordzee, en velen deden dat ook nog na 18h30. Zwemmen in zee na dat tijdstip is echter verboden aangezien er dan geen redders meer op het strand aanwezig zijn. Het is dan ook puur toeval dat redder Quinten nog aan zee was. Hij genoot van een ijsje toen hij plots een man op zo'n 150 meter van de waterlijn in zee zag. De 33-jarige man uit Tienen verkeerde duidelijk in moeilijkheden: hij klampte zich vast aan een boei aan het einde van de golfbreker en kon niet op eigen kracht terugkeren.

"Ik deed gewoon mijn plicht"

Net op het moment dat Quinten de man zag, kwam ook een politiepatrouille ter plaatse. De redder kreeg van de politie de toestemming om het water in te gaan. Zonder aarzelen zwom de 17-jarige Quinten de man achterna en kon hem veilig tot op het strand brengen. De man verkeerde in goede gezondheid en hoefde dus ook niet mee te gaan met de ziekenwagen. De redder deed naar eigen zeggen gewoon zijn plicht: "Dat dit na mijn shift gebeurde, doet er voor mij weinig toe. Die man verkeerde in nood en had hulp nodig."

De drenkeling riskeert nu, net als alle andere late zwemmers, een GAS-boete.

