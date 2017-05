Strandredders bewijzen al hun nut

Zonnekloppers aan onze kust, die tussendoor eens willen afkoelen met een duik in zee, kunnen momenteel in vier gemeenten terecht.

Koksijde, Knokke-Heist, De Haan en Blankenberge voorzien het hele Hemelvaartweekend strandredders. En dat is een goede zaak vinden ook de strandredders zelf. Want met de grote toeloop van dit verlengde weekend hebben ze toch al hun werk gehad. Korneel Boeve (hoofredder Koksijde): “Gisteren waren er redelijk veel verzorgingen nodig van wondjes veroorzaakt door schelpjes. We hadden ook enkele verloren gelopen kindjes. Het was wel belangrijk dat we er waren.”

De 4 badsteden zetten dit weekend in totaal 40 redders in, verspreid over 10 posten.