Strandredders krijgen (niet overal) versneld een prik

Zo krijgen ze toch nog voorrang in de vaccinatiecampagne, want de vraag om ze prioritair te vaccineren botste eerder op een "neen" van de Vlaamse Regering. Het is de Intercommunale Kustreddingsdienst die bij verschillende kustgemeentes aanklopt om redders voorrang te geven op de reservelijsten van vaccinatiecentra. Verschillende kustburgemeesters gaan op die vraag.

Al zal dat niet systematisch in elke kustgemeente gebeuren. De kustreddingsdienst reageert opgelucht want redders hebben de komende maanden een cruciale rol als hulpverlener op het strand. Al zullen niet alle redders dus voor de start van de zomer ingeënt zijn.

