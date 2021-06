Strandredders trappen nieuw badseizoen op gang

In De Haan is het nieuwe seizoen van de strandredders officieel in gang getrapt.

Vanaf 15 juni zal er in elke kustgemeente minstens één bemande redderspost zijn. In totaal zijn er 82 reddersposten, verspreid over 34 km. strand. Die worden in totaal door 1400 redders bemand en zullen allemaal geopend zijn op 1 juli.

Vorige zomer kwamen de redders 594 keer tussen voor baders en watersporters in moeilijkheden. Ze zorgden er ook voor dat 1079 verloren personen, vooral kinderen, weer veilig thuis geraakten.

De redders zijn niet prioritair gevaccineerd. En dat betreurt gouverneur Dacaluwé. Hij vraagt met nadruk respect voor hen deze zomer.