De stranduitbaters in De Panne spreken van een valse seizoensstart. De zandopspuiting is een streep door hun rekening, die werken liepen wat vertraging op. Maar de stranduitbaters klagen vooral het gebrek aan informatie aan.

Volgende week begint de Paasvakantie en andere jaren staan de strandcabines al op het strand. Dit jaar ligt in de zone waar anders de strandcabines staan het materiaal voor de zandaanvoer. Dat is een streep door de rekening van de stranduitbaters. Ze hekelen vooral het gebrek aan communicatie want uiteindelijk gaat het over hun broodwinning.