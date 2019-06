"Strangecabiene" is muzikale ode aan Blankenberge

"Zet je vooroordelen over Blankenberge opzij, en kom ter plaatse kijken hoe leuk het hier wonen en werken is."

Dat is de boodschap van Alain De Reese in zijn ‘Strangecabiene’ of strandcabine, een ode aan Blankenberge op de tonen van de bekende zomerhit Zoutelande, die volop gedeeld wordt op sociale media. Alain wil op een ludieke manier komaf maken met het soms foute imago van zijn geliefde stad Blankenberge. (Lees verder onder de videoclip)