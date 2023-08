Streekbierenfestival etaleert zo'n 120 bieren

Ongeveer 35 brouwers met 120 streekbieren toonden zich op het Streekbierenfestival aan de maar liefst 12.000 bezoekers.

Een van de aanwezigen is Niels Desaever van brouwerij Zeevonk, een hobbybrouwer uit Koksijde: "Er zijn vooral veel toeristen die eens hun grenzen verleggen naar een meer lokaal bier een keer iets anders proberen dan de bekende bieren die nu op de markt zijn. Het is momenteel nog een hobby voor ons. En eigenlijk zeiden we van: “we willen er ook iets mee doen.” Een deel van onze opbrengst gaat naar de “Proper Strandlopers” in Oostende".

Er zijn nog heel wat lokale bierbrouwers, maar ook uit internationale hoek kun je op het festival bier proeven. Zo zijn er zelf Japanners aanwezig.