Streekfonds steunt al 20 jaar projecten voor kanszoekenden

Met ideeën, mensen en middelen ontwikkelen ze vooral initiatieven om maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren kansen te geven.

Het aantal initiatieven waarin het Streekfonds West-Vlaanderen de voorbije 20 jaar geïnvesteerd heeft, is niet meer te tellen. Maar wellicht is het Streekfonds vooral bekend van 'Een Hart voor West-Vlaanderen', waarbij elk jaar projecten voor kansarme jongeren in provincie gesteund worden. Jan Despiegelaere, algemeen coördinator: "Maar als we dan met Howest ten Leiedal gestart zijn met ‘MyMachine’, dat we op een heel andere manier hebben kunnen investeren in jongeren, zodanig dat het niet enkel een liefdadigheidsactie was, maar dat we in creativiteit en talentontwikkeling en die brug die we hebben kunnen maken, dat is voor mij het belangrijkste."

Baanbrekend

MyMachine, waarbij kinderen hun droommachine ontwikkelen is zelfs overgenomen door een dozijn andere landen. En ook de Muziekbank, met instrumenten voor kansarme kinderen met muzikaal talent, is een baanbrekend project. Jos Claeys, voorzitter Streekfonds West-Vlaanderen: "Het Steekfonds kan zeker het verschil blijven maken. Vanavond heeft iemand gezegd: “Het Steekfonds beseft onvoldoende welke kleine zaadjes er eigenlijk zijn en welke grote zaken daarmee kunnen bereikt worden.”

Het Streekfonds West-Vlaanderen wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Brieuc Van Damme, Koning Boudewijnstichting: "De voorbije 20 jaar heeft het streekfonds 5 miljoen euro geïnvesteerd in maatschappelijk relevante projecten: jongeren met talent de kans geven die ze niet krijgen, mensen met mentale problemen een steuntje geven om hen eruit te halen."