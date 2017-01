Met dit initiatief wil het Streekfonds in 100 West-Vlaamse restaurants 1 euro per tafel of per rekening extra vragen aan de klanten en dit over een periode van twee maanden, van 1 maart tot en met 30 april 2017. De opbrengst van de actie gaat integraal naar de projecten die jaarlijks door het Streekfonds worden geselecteerd. Het gaat om projecten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in onze provincie.