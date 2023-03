Street art in Beernem fleurt parcours De Ronde van Vlaanderen op

Komend weekend komt De Ronde van Vlaanderen terug naar Brugge. Na zes jaar afwezigheid starten de renners zondag opnieuw op de Markt om zo richting heuvelzone in de Vlaamse Ardennen te fietsen. Langs het parcours zijn kunstenaars hier en daar bezig geweest om de Ronde te verwelkomen.

Ook in Beernem, één van de Dorpen van de Ronde, zijn kunstenaars aan het werk geweest. Net voor de brug over het kanaal in de Sint-Jorisstraat staat een wielerportret van Sven Vanthourenhout. De bondscoach van de Belgische wielerploeg is er vereeuwigd op het asfalt. In Assebroek in Brugge heeft street artist Wietse een gevel aangepakt. Drie renners dokkeren over de kasseien en verwelkomen straks het peloton.