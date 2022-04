Street art siert gevel van evenementenhal Kubox in Kuurne

Ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag van evenementenhal Kubox in Kuurne steekt kunstenaarscollectief 'Treepack' de grijze zijgevel in een nieuw kleedje. Op 5 mei moet het werk af zijn.

Afgelopen december deed Treepack al creatieve ingrepen langs de zwarte Ezelgemroute, onder de noemer ''Tour Surprise'. Het ontwerp van kunstenaar Sam Billen moet nu ook het startpunt van de Ezelgemroutes aan de Kubox aankleden.

Meer kunst in het straatbeeld

Kuurne zet deze legislatuur volop in op kunst in het straatbeeld. Vorig jaar kreeg de gevel van het zwembad al een facelift met een graffitikunstwerk van David Duits. "De zwembadgevel en Tour Suprise toonden aan dat mensen kunst in de openbare ruimte kunnen smaken", zegt burgemeester Francis Benoit.

Begin mei moet dan ook de gevel van de Kubox een kleurtje hebben.