Streetart brengt ode aan de friet

De Week van de Friet is dit jaar aan zijn 21ste editie toe. Ook in onze provincie, in Middelkerke, brengen bekende streetartkunstenaars tussen 30 november en 6 december ode aan de frietjes.

"Zo zorgen we in deze bizarre tijden voor meer goud op straat en meer goesting in die heerlijke frietjes", klinkt het bij Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).

"Anja, de laatste friet die moet je mij nog schenken", "Mijn liefde voor friet is diep zo diep, dieper dan de diepste zee!" of "Ik hou van u, ik hou van u, ik hou van u, geef me een friet!", het zijn maar enkele van de opvallende spreuken die tussen 30 november en 6 december opduiken in het straatbeeld.

'Goud op straat'

In alle Vlaamse provincies wordt dan ook streetart ingezet om de liefde voor de Belgische friet te promoten. Muzikaal erfgoed wordt ingeschakeld om een ode te brengen aan ons culinair erfgoed. Volgens VLAM verdienen onze lokale frituristen het in deze coronatijden extra om in de kijker gezet te worden.

Met de Week van de Friet wil ze iedereen nog eens laten stilstaan bij de smaak en beleving die zo uniek zijn aan de frietjes van de frituur, ook al mogen ze dit jaar helaas niet ter plaatse opgepeuzeld worden.

"Met deze actie zorgen we, in deze bizarre tijden, voor meer goud op straat, en meer goesting in die heerlijke frietjes", klinkt het. De kunstwerken zijn te bezichtigen in Antwerpen, Leuven, Gent, Hasselt en Middelkerke.