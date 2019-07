Strenge regels voor cannabiswinkels

De gemeenteraad voerde dinsdagavond op voorstel van N-VA-burgemeester Bert Maertens een vestigings- en uitbatingsvergunningsplicht voor dergelijke winkels in. Er zijn in het vernieuwde politiereglement ook verbodsbepalingen opgenomen die overlast in de buurt van de winkels moeten voorkomen.

'Cannabiswinkels niet zomaar met open armen verwelkomen'

Legale cannabiswinkels schieten – vooral in de grotere steden – als paddenstoelen uit de grond. Ze verkopen producten zoals legale wiet, gedroogde bloemtoppen voor potpourri, CBD-huidverzorgingsproducten of CBD-olie met een ontspannend effect. CBD staat voor cannabidiol. Deze producten gaan legaal over de toonbank, aangezien ze minder dan 0,2% THC bevatten. THC of tetrahydrocannabinol is het roesopwekkend middel in cannabis. Je wordt van CBD dus niet high, maar toch is het gebruik volgens specialisten niet risicoloos. “Het grootste gezondheidsrisico hangt samen met het inhaleren van de cannabisrook. Die bevat meer kankerverwekkende stoffen dan een sigaret en kan ook aanleiding geven tot hart- en longziekten. We moeten dergelijke winkels dus zeker niet zomaar met open armen verwelkomen”, zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA).

Niet in de nabijheid scholen en trekpleisters voor jongeren

In het vernieuwde politiereglement zijn daarom strikte voorschriften opgenomen. Burgemeester Maertens: “Hierdoor kan ik als burgemeester streng optreden voor wie de regels niet naleeft. Wie in Izegem een cannabiswinkel wil starten, moet een vestigingsvergunning en een uitbatingsvergunning krijgen. In een straal van één kilometer rond onze scholen, rond onze uitgaansbuurt en rond plaatsen waar vooral jongeren komen, kan de vestiging van een cannabiswinkel niet. Mocht de politie adviseren dat de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust door de vestiging in het gedrang komen, kan ik ook de vergunning weigeren.” Daarnaast kan de burgemeester een vergunningsaanvraag voor de uitbating van een cannabiswinkel weigeren als de uitbater recent veroordeeld werd wegens bijvoorbeeld een inbreuk tegen de drugswetgeving.

Overlast vermijden

“Als de cannabiswinkel aan deze strenge voorwaarden voldoet en toch een vergunning krijgt, wil ik eventuele overlast vanzelfsprekend vermijden. Daarom is er in het politiereglement een verbod opgenomen om in de winkel alcohol te verkopen, is het verboden de nachtrust van de omwonenden te verstoren en is er de plicht om de omgeving rond de cannabiswinkel netjes te houden”, besluit burgemeester Bert Maertens.

