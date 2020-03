Dat is de straf die een Brugse politierechter vandaag uitsprak voor de man die vorig jaar in september in dronken toestand Charlotte Gysel (18) uit Bovekerke in Kortemark aanreed.

Ze werd in haar kleine auto frontaal aangereden door de Oekraïner van 38. De man was aan het spookrijden, reed veel te snel en had gedronken. De klap was enorm, voor Charlotte kwam alle hulp te laat. Ook de aanrijder zelf raakte zwaar gewond, maar overleefde de klap.

