Strenger reglement op strandcabines

In Knokke kan je tot 3.000 euro per seizoen betalen voor een strandcabine bij een beachbar. De kustgemeente is daarmee de duurste aan de kust, maar een prijsbeperking komt er niet. Volgens burgemeester Lippens moet een strandcabine vooral een cabine op het strand blijven. Bedden om te overnachten, koelkasten of bediening horen daarin niet thuis. Vandaag is er al een verbod om in een strandcabine te overnachten, maar er komen nog duidelijkere regels rond het gebruik van koelkasten en bedden.

"Er komt volgend jaar een nieuw reglement om zeker te zijn dat iedereen er dezelfde structuur nahoudt", aldus burgemeester Leopold Lippens." Een strandcabine is een cabine op het strand en dat moet zo blijven. Frigo's of een bed horen daarin niet thuis. Er komt wel geen prijsbeperking: als iemand bij wijze van spreken 100.000 euro per week wil betalen voor een strandcabine, dan doet hij maar."