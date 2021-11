Strengere controles voor mountainbikers in provinciedomeinen

Het fietsteam en de drone van PZ Arro Ieper controleren het provinciaal domein Kemmelberg. Het is een nieuwe actie om ongehoorzame mountainbikers tegen te houden die door de natuur en over de voet- en ruiterpaden scheuren in plaats van zich aan de regels te houden. Bezoekers van provinciale domeinen moeten constant alert zijn voor mountainbikers, terwijl het domein toegankelijk is voor iedereen.

Bijzondere Veldwachters

De lokale politie kan bij de controle op steun rekenen van de Bijzondere Veldwachters. Zij staan onder meer in voor de handhaving in de provinciedomeinen. In West-Vlaanderen is dat zo’n 2.000 ha. Zo’n Bijzondere Veldwachter heeft vooral een preventieve en raadgevende job.