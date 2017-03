Strengere controles in West-Vlaamse luchthavens en havens

Tot voor kort kon de reiziger vrij vlot voorbij de de grenscontrole stappen. Over het algemeen controleerde de politie de geldigheid en de echtheid van het identiteitsdocument en keek ze of de foto overeenstemde met de persoon die voor hen stond. Door de nieuwe veiligheidsmaatregelen moet de grenspolitie voortaan elke reiziger die de Schengenzone verlaat of binnentreedt in databanken checken. Dit is onder meer het geval voor wie reist naar de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Afrika en Azië en naar andere vakantiebestemmingen buiten de Schengenzone.

Voor het reizen binnen de Schengenzone verandert er niets.