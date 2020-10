Strengere regels voor Ieperse nachtwinkels

De verkoop en het verbruik van alcoholische dranken veroorzaakt soms overlast in de buurt van nachtwinkels. Er is lawaaihinder, veel klanten laten ook de motor van hun wagen draaien. En er wordt ook geregeld zwerfvuil aangetroffen in de omgeving van nachtwinkels. De winkels zelf houden zich niet allemaal aan het sluitingsuur en een aantal is bovendien niet in orde met de gevelreclame. De soms storende neonverlichting zorgt voor lichtvervuiling.

Daarom is er nu een nieuw reglement dat onder meer bepaalt dat er geen alcohol mag gedronken worden in de onmiddellijke nabijheid van nachtwinkels. Een klant moet ook zijn motor afzetten terwijl hij stilstaat. En tijdens de openingsuren moet de uitbater in of bij zijn winkel één of meer degelijke vuilnisbakken plaatsen.