Strijd om beste cosplaykostuum in Kortrijk

Op de gamingbeurs in Kortrijk Expo namen cosplayers deel aan de Cosplay Costume Contest. In cosplay vluchten mensen heel even uit de werkelijkheid om een andere, fantastische wereld binnen te stappen.

Bij cosplay, een samentrekking van costume en play, wordt gebruik gemaakt van kostuums en accessoires om een bepaald personage uit te beelden. Ook bij ons zien we de jongste jaren een sterke groei van de cosplaycommunity

Op de catwalk

Be Cosplay, de Belgische vereniging gespecialiseerd in Cosplay, organiseert de wedstrijd. De deelnemers transformeren zich in levensechte versies van hun favoriete personage uit een fantasyfilm, serie of game.

Op een catwalk laten ze hun perfect afgewerkte kostuums zien. Er komen onder andere figuren uit World of Warcraft of Game of Thrones voorbij.

Gamingbeurs

De wedstrijd maakt deel uit van de internationale gamingbeurs 1UP, waar iedereen een virtuele realiteit kan beleven. Aan de vooravond van de expo werden ook de Belgian Game Awards uitgereikt.