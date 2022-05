"Strijd voor de koopkracht" centraal op 1 mei-optocht in Harelbeke

Het is vandaag 1 mei, Dag van de Arbeid en de feestdag bij uitstek voor socialistische bewegingen. Volksvertegenwoordiger voor Vooruit Melissa Depraetere uit haar bezorgdheid over de koopkracht op de optocht in Harelbeke.

Zowel de Zuid-West-Vlaamse kopstukken van Vooruit als leden van socialistische bewegingen zakten vandaag af naar de vernieuwde Leieboorden in Harelbeke voor de jaarlijkse optocht. Voor de stoet sprak Melissa Depraetere, federaal volksvertegenwoordiger en fractieleider voor Vooruit, de menigte toe. Ze had het over de almaar stijgende energiefacturen, een zeer actueel thema.

Na de toespraak verzamelt de menigte voor de klassieke stoet. Harelbeke is dan wel de enige stad in de regio waar een optocht wordt georganiseerd, maar de opkomst is beperkt.