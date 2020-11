Strooiwagens rijden voor het eerst deze winter uit

"De strooidiensten zullen uitrijden in nagenoeg heel Vlaanderen", bevestigt Veva Daniels, de woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer. In de regio Antwerpen waren ze rond 17.45 uur al op de baan, de rest volgt later op de avond.

De winterdienst van Wegen en Verkeer werd ruim een maand geleden opgestart, maar tot nu toe moest er nog niet gestrooid worden op de autosnelwegen en gewestwegen in Vlaanderen. Er is een voorraad van 108.000 ton strooizout beschikbaar.

Onze provincie nog geen geel

Het KMI vaardigde voor bijna heel België (op West-Vlaanderen na) code geel af voor gladheid. Er is immers kans op lokale rijmplekken. Het meteorologisch instituut verwacht tijdens de nacht van zondag op maandag op de meeste plaatsen vriestemperaturen.

De minima zouden in het westen rond of net onder het vriespunt uitkomen, maar ze zouden zakken tot -4 graden in het centrum en naar -5 tot zelfs -10 graden in Ardennen.