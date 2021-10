Strook stelt tentoon in Brugse historische locaties

De tentoonstelling maakt deel uit van de reeks 'Mind the Artist' van Musea Brugge waarbij ze investeren in hedendaagse kunstenaars en hun werk verbinden met dat van de bestaande collectie.

In het Groeningemuseum gaat hij in dialoog te gaan met de oude meesters. Voor het eerst pakt hij uit met een portret dat deels uit marmer bestaat. Stefaan De Croock: "Bij hout spreken we over een honderdtal jaar oud, bij marmer over miljoenen jaren. Dat relativeert de eeuwigheidswaarde van de notabelen die hier afgebeeld staan. En je kan stellen dat dat het bestaan van de mens in het licht van de geschiedenis in vraag stelt." (Lees verder onder de foto)

Tijd en vergankelijkheid

Tijd en vergankelijkheid zijn belangrijke thema's in het werk van Strook. "Ik ben in 2012 mijn broer verloren. Dat heeft mij op een zeer abrupte en brutale manier laten stilstaan bij eindigheid en de eindigheid van een mensenleven. Daardoor zijn die portretten ontstaan en zit dat vervat in al mijn werk." (Lees verder onder de foto)

Op de zolder van het Sint-Janshospitaal staan sculpturen die waziger worden naarmate je dichterbij komt. En de Onze-Lieve-Vrouwekerk presenteert Strook een monumentaal portret waar verstilling en sacraliteit van uit gaan. De drie tentoonstellingen lopen nog tot en met 6 maart.