Stroompanne in Deerlijk

In Deerlijk en een klein stukje van Anzegem is de stroom momenteel onderbroken. Dat meldt netwerkbeheerder Fluvius.

In Deerlijk zitten tussen 100 en 500 klanten van Fluvius zonder stroom. Ook de verkeerslichten voor de oprit van de E17 werken daardoor momenteel niet.

Ook Anzegem getroffen

In Anzegem is één straat getroffen. Daar zitten 20 klanten zonder elektriciteit. In deelgemeente Vichte treft de panne vijf straten, goed 20 à 100 klanten.

Opgelost tegen 17u

Fluvius voorziet dat de panne tegen 17 uur zal opgelost zijn.