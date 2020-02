Stroompanne legt haven en oostkust anderhalf uur plat

Aan de Oostkust zaten verschillende gemeenten donderdagvoormiddag anderhalf uur lang zonder stroom. Intussen is er terug elektriciteit in de gemeenten Knokke, Heist en Duinbergen. Ook in de haven van Zeebrugge wordt de elektriciteit weer opgebouwd.

Waar was er precies een stroompanne?

De hele oostkust was getroffen door de elektriciteitspanne. Concreet ging het om de gemeenten Knokke-Heist, Zeebrugge, een deel van Blankenberge en ook de gemeenten Lissewege en Dudzele. Dit kaartje geeft je een overzicht.

Alle problemen regio Zeebrugge, Knokke en Heist zijn van de baan. Bedankt @eliacorporate voor de snelle interventies en bedankt aan onze klanten voor het geduld. — Fluvius (@Fluvius_be) February 20, 2020

Ondertussen hebben we regio Knokke, Heist en Duinbergen opnieuw van stroom kunnen voorzien. We doen er alles aan om ook Zeebrugge verder te helpen. — Fluvius (@Fluvius_be) February 20, 2020

Wat is de oorzaak?

Volgens Elia ligt de oorzaak bij de 'post Zeebrugge' in de Blondeellaan, die is plat gegaan. Dat punt staat onder meer in voor de bediening van de Zeebrugse haven maar ook voor de elektriciteitsvoorziening van Duinbergen en Knokke-Heist. Of de concrete oorzaak ligt bij hoogspanning of distributie, is alvast nog niet duidelijk. De stroompanne duurde alvast wel vrij lang, anderhalf uur. Dat komt omdat ploegen van Elia en Fluvius eerst ter plaatse moesten komen om visueel vast te stellen waar het probleem lag.

Algemene #stroompanne in de regio #KnokkeHeist #Blankenberge #Brugge. De #brandweer krijgt hierdoor heel wat oproepen te verwerken. Wij stellen alles in het werk om zo spoedig mogelijk ter plaatse te komen. @Fluvius lost het probleem zo snel mogelijk op. — HVZ Zone 1 (@HVZ_Zone1) February 20, 2020

Op dit moment zitten we met een grote stroomonderbreking regio Knokke en Heist door een hoogspanningsdefect. Samen met Elia doen we er alles aan om het probleem te verhelpen. — Fluvius (@Fluvius_be) February 20, 2020

Brug over A11 stond open

De gevolgen waren intussen groot. Onder meer de brug over de A11 stond open waardoor verkeer niet meer door kon tussen Brugge en de Oostkust. We kregen intussen meldingen binnen van mensen die spookreden om zo weg te raken van de brug over de A11 en zo hun weg verder te zetten. Tegen 11u werkte de brug weer normaal. (lees verder onder de foto's).

Vermijd voorlopig de omgeving van de Roskambrug op de #A11 bij Brugge. Door een stroompanne in de regio kan de openstaande brug nu niet neergelaten worden, waardoor er geen doorgang is voor verkeer op de snelweg. pic.twitter.com/WtNkm0eibG — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) February 20, 2020

Haven ondervond grote hinder

Niet alleen het verkeer ondervond hinder van de stroompanne. Het hele havengebied van Zeebrugge had geen elektriciteit donderdagvoormiddag. Bedrijf ICO bijvoorbeeld ondervond hierdoor grote hinder. De CEO ad interim van de haven van Zeebrugge liet ons weten dat onder meer de windmolens aan land tijdelijk stil lagen. Er waren wel geen problemen bij de LNG-terminal. Ook voor de Zeebrugse haven zal de elektriciteit zich tegen de middag weer opbouwen. Daarbij worden wel de nodige veiligheidschecks uitgevoerd.

Duizenden gezinnen zonder stroom

Ook particulieren ondervonden hinder van de stroompanne. In Knokke-Heist was er alvast een melding van iemand die opgesloten zat in de lift. Net omdat de post Zeebrugge ook de gemeenten aan de oostkust van elektriciteit voorziet, waren er tijdelijk in Knokke-Heist en Duinbergen heel wat mensen die geen stroom kregen.

Kusttram en treinverkeer gehinderd

Door de grote stroompanne rond Knokke-Heist en Zeebrugge was het ook treinverkeer tussen Brugge en Zeebrugge onderbroken. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Er werden vervangbussen ingeschakeld. Ook de kusttram ondervond problemen, er zijn pendelbussen ingelegd. De politie vroeg aan autobestuurders om hun rijstijl aan te passen.