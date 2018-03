Student uit Kortrijk eist stilte op trein met pistool

Een 21-jarige student uit Kortrijk Yassier K.A. moest zich woensdag op de correctionele rechtbank voor Kortrijk verantwoorden omdat hij op een trein met een pistool had staan zwaaien. Hij zei dat de passagiers moesten stil zijn.

De feiten dateren van 19 december 2016. Toen het er volgens de student te luid aan toe ging in een treinwagon haalde hij een pistool boven waarmee hij begon te zwaaien, onder meer naar minderjarigen. De passagiers moesten stiller zijn volgens hem.

Hij probeerde daarna nog weg te vluchten maar werd alsnog snel gevat. Het wapen bleek een luchtdrukpistool. In zijn tas zat nog een knipmes.

De verdediging vroeg de opschorting omdat hij binnenkort opnieuw terechtstaat voor feiten in diezelfde periode. Volgens zijn advocaat zat de man in een moeilijke periode waarbij hij vaak naar drugs greep. De man ging wel in therapie en wordt nog altijd begeleid.

De minimumstraf is normaal een jaar maar ziet er naar uit dat de jongen er vanaf zal komen met een geldboete en probatievoorwaarden. De rechtbank wacht nog een voorlichtingsrapport af. De zaak wordt hernomen op 16 mei.