Studenten helpen mee op WK Tijdrijden

In Brugge en Knokke-Heist helpen zo'n 120 studenten van hogeschool Vives mee aan de organisatie WK Tijdrijden.

"Het gaat om studenten toerisme en recreatiemanagement, sport- en cultuurmanagement en organisatie en management van campus Brugge", zegt de woordvoerder van hogeschool Vives.

"Om de organisatie van het WK Tijdrijden in goede banen te leiden wordt een massa vrijwilligers ingezet. Daartoe behoren ook studenten van het studiegebied handelswetenschappen & bedrijfskunde van Hogeschool VIVES campus Brugge. Het gaat meer bepaald om 70 studenten van de opleiding toerisme en recreatiemanagement, 35 van sport- en cultuurmanagement en 15 van organisatie en management."

Verschillende taken voor studenten

"De studenten worden ingezet in Knokke-Heist, Brugge en de luchthaven van Zaventem.

De toerismestudenten staan in voor het onthaal en de infoverlening, alsook voor de social media van de opleiding. De studenten sport- en cultuurmanagement verzorgen de accreditaties en staan in voor het bureau van de vrijwilligers en technische controles. En de studenten organisatie en management verzorgen het onthaal van de persmedewerkers in verschillende talen."

Vives is locatie bij organisatie

"De organisatoren gebruiken de campus Brugge en parking voor een aantal functies. De campus wordt de hub voor alle vrijwilligers. Zo kunnen ze daar allerlei materiaal afhalen zoals T-shirts en goodiebags.

Daarnaast wordt de campus het accreditatiecentrum.

Het project wordt geleid door docenten Mark Devenyns, Christel Debrabandere en Tom Bruyer en opleidingshoofden Nikolas Cloet, Inge Serruys en Geert Vandenbroucke."