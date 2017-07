Studenten Howest winnen internationale wedstrijd in Cambridge

Op de internationale game-ontwikkelingswedstrijd Brains Eden in Cambridge ging een team van Howest-studenten van de opleiding Digital Arts and Entertainment met de hoofdprijs aan de haal. Ze ontwikkelden in 48 uur tijd het beste PC Game.

Brains Eden is het grootste studenten game-ontwikkelingsfestival van het Verenigd Koninkrijk. Dit jaar namen niet minder dan 34 teams uit onder meer Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland en China deel aan de wedstrijd. De deelnemers moesten op amper 48 uur de tijd een game in elkaar boksen rond een thema dat ze pas op vrijdag te horen kregen: Give and Take.

Volgens de internationale jury lag het niveau van deze wedstrijd nog nooit zo hoog als dit jaar. Voor de Howest-opleiding Digital Arts and Entertainment betekent dit een bevestiging van de ijzersterke reputatie die zij de afgelopen jaren opbouwden. Eerder dit jaar plaatste een internationale ranking de opleiding in de top vijf van de meest toonaangevende creatieve opleidingen ter wereld.

Het winnende team (vlnr op foto):

Samuel De Vos, Robert Lindner, Kiam Vandendriessche, Arno Vanden Branden en Sander Vander Meiren.