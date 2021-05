Omwille van corona wijkt hogeschool VIVES in Brugge, Kortrijk en Roeselare opnieuw uit naar externe locaties om examens af te nemen.

Voor de studenten biotechniek en verpleegkunde van campus Roeselare wordt dat wel een heel bijzondere locatie. Voor het eerst zullen zij hun examen afleggen in de gebouwen van bierbrouwer Rodenbach. En meer bepaald tussen de vaten in het bezoekerscentrum. Het is weliswaar niet de bedoeling dat ze van het lekkere gerstenat drinken. Het biertje zal ongetwijfeld na de examens komen. Nu krijgen ze een klein geschenkje: een handgel met het logo van de brouwerij.