Studenten zetten lakenindustrie in de kijker met tijdelijke tentoonstelling

In het Yper Museum loopt de tentoonstelling 'Laken Luxe Leven'. In de tijdelijke tentoonstelling belichten studenten van de KU Leuven drie aspecten van de lakenindustrie.

De lakenindustrie speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van Vlaanderen. Daarom opent er in het Yper Museum een tijdelijke expo rond de nijverheid. Studenten van de KU Leuven zoomen in op de middeleeuwse lakennijverheid aan de hand van drie overkoepelende onderwerpen.

Leven als textielarbeider

Zo komen bezoekers meer te weten over het verfproces, want stof verven was niet vanzelfsprekend. Verder wordt ook het verhaal van mensen die in de textielindustrie werkten belicht. In de expo vertellen drie fictieve personages over hun leven als textielarbeider. Luxewetten bepaalden in de middeleeuwen wie wat mocht dragen. Ook die verhoudingen in de middeleeuwse maatschappij komen aan bod in de tentoonstelling.