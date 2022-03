De 9de stunteditie startte zaterdagnacht omstreeks halfeen aan het kursaal van Oostende. Een 43-koppig team stond klaar om de stunt te klaren, en dat is gelukt. Heel de nacht door rolde het vat via Zandvoorde, Oudenburg en Jabbeke om uiteindelijk in de vooravond Drongen te bereiken.

In Gent zelf werden de 'stuntmannen' opgewacht door enkele duizenden studenten om het glas te heffen op de verjaardag van Dionysus.